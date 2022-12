Au cours de la soirée d’hier mardi 06 décembre 2022, le Portugal s’est offert la Suisse en la battant par un score de 6 buts à 1. La sélection portugaise est parvenue à ce score sans l’aide du quintuple ballon d’or, Cristiano Ronaldo, qui était sur le banc de touche. Cependant, le fait pour CR7 de n’avoir pas disputé le match, a visiblement irrité sa compagne, Georgina Rodriguez. Sur les réseaux sociaux, elle a affiché son mécontentement concernant la mise au banc du père de ses enfants. Pour elle, nombreux étaient les supporters qui voulaient le voir jouer sur le terrain.

« Les supporters n’ont cessé de te réclamer et de crier ton nom »

« Félicitations Portugal ! Pendant que les 11 joueurs chantaient l'hymne, tous les objectifs étaient braqués en toi. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n’ont cessé de te réclamer et de crier ton nom. J'espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront à nous tenir la main et nous faire vibrer une nuit de plus » a écrit Georgina Rodriguez sur Instagram. Notons qu’au cours du match, CR7 a vu son remplaçant Gonzalo Ramos marquer trois buts. Suite à la victoire de son équipe, il s’est également rendu sur les réseaux sociaux afin de féliciter ses coéquipiers.

« Quelle journée incroyable pour le Portugal, avec un résultat historique dans la plus grande compétition du football mondial. Une exposition de luxe pour une équipe pleine de talent et de jeunesse. Notre sélection est à féliciter. Le rêve est vivant ! Jusqu'à la fin ! Force, Portugal ! » a-t-il écrit. Pour rappel, ces mots interviennent dans un contexte où le Manchester United a annoncé la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo. Ce dernier qui avait critiqué cette décision avait assuré n’avoir pas signé de contrat avec le club de football saoudien Al Nassr.