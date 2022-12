Exactement deux semaines après avoir subi une opération à cœur ouvert, le célèbre Youtubeur Keenan Cahill a rendu l’âme. Selon les informations rapportées par les médias américains sur cette situation, le jeune homme de 27 ans était atteint d'une maladie génétique appelée Maroteaux-Lamy, à l'origine de son nanisme et de sa surdité. A 15 ans, il s’est fait connaître par ses vidéos qu’il postait sur YouTube.

Sur les titres tendances, il est souvent en train de chanter. Il aura véritablement capté l’attention des internautes à cause de sa vidéo dans laquelle il reprenait «Teenage Dream» de Katy Perry. Nombreuses sont les célébrités qui se sont portées vers le jeune Youtubeur Keenan Cahill pour faire des vidéos avec lui. Il s’agit par exemple de Justin Bieber, Jennifer Aniston, ou encore le rappeur 50 Cent.

"J'aimais bien chanter..."

« J'ai commencé à enregistrer des vidéos, car j’aimais bien chanter et jouer la comédie en même temps. Pour mes 13 ans, j’ai reçu un ordinateur avec une webcam intégrée. Et j’ai voulu m’amuser, donc je me suis mis à chanter devant mon ordinateur, puis à faire du play-back», a-t-il confié dans une interview qu’il avait accordée à un média. Son décès est intervenu quelque jours après la fête de Noël suite à l’intervention dont il a fait l’objet.