Le monde du cinéma américain est endeuillé. En effet, l’actrice Kirstie Alley est décédée hier lundi 05 décembre 2022 des suites d’un cancer à l’âge de 71 ans, selon les informations révélées le même jour par les membres de sa famille sur les réseaux sociaux. « Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, acharnée et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, qui n’a été découvert que récemment » ont indiqué ses enfants William True Stevenson et Lillie Price Stevenson dans un communiqué publié sur Twitter. « L’entrain et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans oublier son éternelle joie de créer, étaient sans égal et nous laissent inspirés pour vivre pleinement la vie comme elle le faisait » ont-ils poursuivis.

Elle avait joué le rôle de Rebecca Howe dans la série Cheers

Notons que Kirstie Alley est plusieurs fois apparue à l’écran et a reçu des distinctions à cet effet. Ainsi en 1991, elle avait reçu l’Emmy de la meilleure actrice pour un rôle principal dans une série comique. Elle avait en effet joué le rôle de Rebecca Howe dans la série Cheers, qui décrivait la vie des habitués d’un bar de la ville de Boston. Aussi, avait-elle reçu un deuxième Emmy pour son interprétation dans le film David à la folie sortie en 2020. Par ailleurs, elle a joué aux côtés de John Travolta dans Allô Maman ici bébé. Notons que le décès de Kirstie Alley intervient plusieurs jours après la mort de l’acteur Brad William Henke.

Ce dernier est décédé le 29 Novembre dernier à l'âge de 56 ans selon les publications de plusieurs médias internationaux. Avant d'embrasser une carrière d'acteur dont le rôle le plus important est celui de l'officier pénitentiaire Desi Piscatella dans la série Orange Is The New Black, Brad William Henke était un ancien joueur de football américain. D’après les publications des médias, l'acteur serait mort dans son sommeil. La nouvelle du décès a été confirmée par son agent Matt DelPiano. « Brad était un homme incroyablement gentil d'une énergie joyeuse. Acteur très talentueux, il aimait faire partie de cette communauté… et nous l'aimions en retour. Nos pensées vont à sa femme et à sa famille », a-t-il affirmé.