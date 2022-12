L’ancienne gloire du football anglais George Cohen et dernier rescapé de la finale de la Coupe du monde 1966 a tiré sa révérence à 83 ans. L’annonce de son décès a été faite par son ancien club Fulham par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. « Tout le monde au club de Fulham est profondément attristé d'apprendre le décès de l'un de nos plus grands joueurs - et gentlemen - George Cohen », a laissé lire le club londonien. Le défunt avait évolué au poste d’arrière droit et a disputé chaque minute des six matches du tournoi de 1966.

Il a été vice-capitaine lors de la victoire 4-2 contre l'Allemagne de l'Ouest lors de la finale de Wembley. Avec ses 37 sélections pour l'Angleterre, il a passé toute sa carrière en club avec Fulham. Par le canal d’une déclaration, un de ses contemporains du nom de Sir Geoff Hurst a exprimé toute son amertume suite à l’annonce de la nouvelle.

"Il nous manquera beaucoup"

« Très triste d'apprendre que mon ami et coéquipier anglais est décédé. Tout le monde, sans exception, a toujours dit que George était un homme adorable. Il nous manquera beaucoup, mes pensées les plus sincères vont à la femme de George, Daphné, et à sa famille », a-t-il laissé lire. Au cours d'une carrière de joueur de 13 ans à Fulham, de 1956 à 1969, Cohen a fait 459 apparitions pour le club.