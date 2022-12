Ce n'est plus un secret. Depuis hier, jeudi 29 Décembre 2022, la planète football est en deuil. Et pour cause, une légende du sport roi s'est éteint. Pelé puisque c'est de lui qu'il s'agit est décédé hier après plusieurs semaines passés à l'hôpital entouré de ses proches. Depuis hier, une pluie d'hommages fuse de partout et de nombreuses personnalités n'ont pas manqué de rendre un vibrant hommage à la star planétaire du football. Ce vendredi, le président Poutine a choisi de rendre hommage à l'illustre disparu dans une note qu'il a adressé à Jair Bolsonaro qui a récemment perdu les élections face à son challenger Lula.

Poutine rend hommage à Pelé. Le chef du Kremlin a adressé un message à Jair Bolsonaro dans lequel il reconnait les qualité de la star planétaire de football qu'il présente comme un «homme remarquable» et «illustre fils du peuple brésilien». Poutine relève que grâce à son talent, des millions de personnes de notre planète ont aimé le football. «Grâce à son talent, ses compétences uniques, son beau jeu fascinant, le football est devenu le jeu préféré de millions de personnes dans le monde entier, y compris en Russie», a souligné M. Poutine.

Dans son message, Poutine confie avoir eu la chance de rencontrer cette légende du football et assure qu'il gardera toujours les meilleurs souvenirs du footballeur brésilien. «J'ai eu le bonheur de communiquer en personne avec cet homme remarquable et je garderai pour toujours les meilleurs souvenirs de lui», a ajouté le maître du Kremlin Vladimir Poutine. Pour rappel, il y a quelques heures, nous avons publié sur votre site d'information l’hommage de la star portugaise Cristiano Ronaldo après le décès de la légende Pelé.