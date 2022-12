« Seigneur, aie pitié de ton serviteur et accepte-le dans ta demeure ». C’est la prière du Général Fructueux Gbaguidi le vendredi 23 décembre 2022, pour le repos de l'âme de l’ancien Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de division Oké Soumanou qui a tiré sa révérence ce samedi 17 décembre en France suite à une maladie qui avait nécessité une évacuation sanitaire. La cérémonie d'hommage militaire de ce vaillant guerrier a rassemblé en plus de nombreux forces de défense et de sécurité, les membres de la famille du défunt et des acteurs politiques à la Place d’honneur de l’armée béninoise. Représentés par le Général Mathieu Boni, les amis du défunt, de l’Amicale des Militaires Retraités du Bénin ont manqué de mot pour expliquer le vide que laisse le regretté dans leurs cœurs.

Oké Soumanou a été un « chef militaire aux compétences professionnelles et aux qualités humaines exceptionnelles », a rappelé le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de brigade Fructueux Gbaguidi dans son oraison funèbre. Après son parcours militaire impressionnant, le général Oké a été nommé chef d’état-major de l’armée de terre en octobre 2001 puis chef d’état-major général adjoint des Forces armées béninoises où il a siégé pendant six ans de 2006 à 2012 avec le grade de Général de Brigade. Le 29 mars 2012, il a été nommé par l’ex-président de la République du Bénin Boni Yayi chef d’état-major général des Forces armées béninoises. Il a vu le jour le 21 mai 1955 à Bantè. Marié et père de six enfants, le disparu a entamé sa carrière militaire le 1er juin 1977 et est parti en retraite le 1er juillet 2012.