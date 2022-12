Le président Macky Sall est enfin sorti du silence concernant le détournement des fonds covid estimés à 700 milliards. Il s’est inscrit dans la dynamique de faire toute la lumière sur les nombreuses malversations financières qui accablent plusieurs ministres et dignitaires du pouvoir et qui soulèvent l’ire des sénégalais. Macky Sall a instruit à son premier ministre Amadou Ba d'examiner avec attention toutes les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre sans délai les mesures adéquates afin d’éclairer l’opinion sur les éléments contenus dans ledit rapport de la cour des comptes.

Le président Macky Sall a réitéré son attachement à la transparence et la promotion de la bonne gouvernance et à la reddition des comptes érigés en piliers dans le Plan Sénégal émergent. Cette position ferme du chef de l’état était très attendue par les sénégalais car les derniers rapports de la cour des comptes qui avaient en son temps épinglé des responsables du pouvoir ont été classés sans suite par le président Macky Sall lui-même. Pour cette fois-ci, il semble entendre la demande des sénégalais qui exigent que toute la lumière soit faite sur ces détournements et que les auteurs soient traduits en justice.