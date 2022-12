La Corée du Nord a effectué un test d’un important dispositif militaire. En effet, selon les informations communiquées ce lundi 19 décembre 2022, par un média nord-coréen, il s’agit d’un « test important » conduit par les autorités dans le cadre de la « phase finale » du développement d’un satellite espion dont la conception doit être achevée en avril 2023. L’information a été confirmée par un porte-parole de la Direction nationale du développement aérospatial (NADA) de la Corée du Nord. Selon ses propos rapportés par l’agence de presse nord-coréenne KCNA, il y a eu des tirs de missiles hier dimanche, qui étaient en fait « un test important de phase finale pour le développement d'un satellite de reconnaissance ».

Ils ont été détectés par la Corée du Sud

Le test a par ailleurs été réalisé depuis la base de lancement de Sohae, située dans la zone de Tongchang-ri, dans le nord-ouest du pays. Il faut dire aussi que le test de deux missiles balistiques de moyenne portée a également été détecté, hier dimanche, par l’armée sud-coréenne. Notons que le test de la Corée du Nord intervient plusieurs jours après le test réussi d’un « moteur à combustible solide de forte poussée ». D’après les informations publiées le vendredi 16 décembre 2022 par KCNA, le but visé par Pyongyang est la mise au point d’une nouvelle arme nucléaire.

Selon les précisions du média, le test a « fourni une garantie scientifique et technologique quant au développement d’un nouveau type d’arme stratégique ». Par ailleurs, le test a également eu lieu depuis la base militaire de Sohae. Avant ce test, la Corée du Nord avait lancé, plusieurs semaines plus tôt, son missile balistique intercontinental le plus évolué. Pour rappel, le lundi 05 décembre 2022, Séoul avait fait savoir dans un communiqué que Pyongyang avait réalisé plusieurs tirs de barrage dans la « zone de tampon » maritime. Selon la Corée du sud, près de 130 tirs d’artillerie ont été effectués. Au total, deux sites auraient permis de faire ces différents tirs.