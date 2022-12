Invité de l'émission Les Grands Entretiens d'Yves Thréard sur la chaîne youtube LCP-Assemblée nationale (France), l'économiste franco-béninois a évoqué le développement de l'Afrique noire. L'ancien Premier ministre de Boni Yayi pense qu'aujourd'hui, cette Afrique subsaharienne est "bien partie" pour se développer. "Contrairement à ce que beaucoup de gens ressentent, c'est à dire, il y a tellement encore de fléaux, tellement de pauvreté, d'inégalités, il y a quand même un travail qui a été fait qui est considérable. Alors ce qui le résume le mieux c'est quand même les indicateurs humains essentiels. Aujourd'hui, un enfant qui naît dans l'essentiel de l'Afrique, si vous prenez la moyenne, il a une espérance de vie qui est proche de 65 ans, 70 ans. C'est un changement radical. Ça synthétise bien tout ce qu'il a fallu faire changer" croit savoir Lionel Zinsou.

"Il y a eu des efforts agricoles dans les dernières années incroyables "

Il a rapporté un échange qu'il avait eu avec l'actuelle directrice de l'Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iweala , à l'époque où elle était ministre des finances au Nigéria. "Elle me disait : tu t'imagines, Lionel, si on avait l'eau, de l'électricité et du capital; ce qu'on aurait pu faire? vu tout ce qu'on a fait avec rien" raconte l'ancien Premier-ministre béninois. Il trouve donc qu'en Afrique Subsaharienne, il y a un effort collectif " qui n'est pas tellement l'affaire des gouvernants.". "C'est un travail acharné. Dans mon pays et dans quelques pays d'ailleurs, il y a eu des efforts agricoles dans les dernières années incroyables. Il y a un effort de résilience qui est très impressionnant et évidemment des progrès d'alphabétisation et d'éducation qui font que petit à petit on rationnalise, on optimise avec les moyens que l'on a... Un peu de souveraineté, un peu plus de capitaux etc, on a fait le travail. C'est pour ça que l'Afrique noire aujourd'hui à mon avis est très bien partie avec des ressources presque infinies" a t-il expliqué.

"On aura moins d'enfants et beaucoup plus d'actifs"

L'économiste franco-béninois va aussi parler de la démographie africaine qui est également un atout selon lui. "La fertilité baisse, la fécondité baisse contrairement à ce qu'on croit...C'est l'espérance de vie qui fait la population. On aura moins d'enfants et beaucoup plus d'actifs" a t-il déclaré. L'Afrique aura dans les années qui viennent, le contingent de jeunes actifs, le plus important au monde...en terme de production, en terme de création, en terme d'entrepreneuriat. "Et en cela nous allons succéder à la Chine, à l'Asie du Sud Est qui ont été dans cette position du plus grand contingent de la population active jeune dans le monde dans les années, 60, 70, 80 jusqu'au début du 20ème siècle" croit savoir Lionel Zinsou.