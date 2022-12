Ce samedi au Pérou, des agents de la police ont pris l’apparence du Père Noël et ses lutins pour mettre la main sur quatre trafiquants présumés de drogue. L' opération s’est déroulée à Lima précisément où des milliers de paquets de pâte de cocaïne et des centaines de sacs de cannabis ont été saisis.

Selon l’AFP, alors qu’ils étaient ainsi déguisés, les policiers se sont dirigés vers une maison qu'ils avaient déjà ciblée. Pour avoir accès à l’intérieur, une policière déguisée en costume rouge parmi eux a défoncé la porte d’entrée. C’est à ce moment qu’elle et ses collègues ont pris d’assaut la maison. Une fois sur les lieux, ils ont obligé les trafiquants dont trois hommes et une femme à se rendre. A en croire le colonel de la police de la localité, David Villanueva, ceux qui ont été interpellés croyaient à une farce avant de se rendre à l’évidence.

S’exprimant en présence des journalistes, le chef de la police, a indiqué que son équipe a décidé de procéder ainsi puisqu’un Père Noël dans les rues n’attire pas l’attention. Il s’agit en effet d’une zone réputée à cause des bandes violentes d’insécurité qui y opèrent. Il faut dire qu’une telle quantité de substances prohibées a été saisie puisque d’après les études, le Pérou est compté parmi les pays qui produisent le plus de cocaïne au monde tout comme la Bolivie et la Colombie.