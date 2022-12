Dans le cadre de sa cause pour la protection des enfants, la diva de la musique béninoise, Angélique Kidjo a parcouru du 13 au 17 décembre 2022 certaines localités septentrionales du Bénin telles que Boukoumbé, Tanguiéta. Au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée le lundi 19 décembre 2022 à Cotonou, l’ambassadrice de l’Unicef a déclaré qu’elle a visité des écoles, des centres de promotion sociale, des centres pour enfants pour refugiés et le constat est ahurissant. Elle a laissé entendre qu’elle a rencontré une jeune fille qui l'a informé que sa communauté était sous l'emprise de l’alcool depuis un certain temps.

Angélique Kodjo a indiqué que « nos femmes, nos mères boivent de l’alcool et donnent de l’alcool à leurs enfants pour apaiser leur faim ». Ce qui fait, selon elle, que les enfants deviennent dépendants à l’alcool. Ces enfants sont complètement ivres et dorment toute la journée et le lendemain, ils recommencent le même processus. L’ambassadrice de l’Unicef a déclaré, à cet effet, que « nous sommes dans un pays d’esclavage sexy » et que pour elle, « ce n’est pas une tradition, c’est de l’esclavage ». C’est pourquoi, elle a exigé qu’il faut que cela s’arrête. Elle a fait la remarque que ce qui est nouveau pour elle au Bénin, c’est l’engagement civique des jeunes.

C’est pour cela qu’elle a insisté que nous devons agir, encourager les jeunes qui sont déterminés à aider d’autres jeunes pour l’éveil des consciences et du respect des droits des enfants. Elle a reconnu à cet effet que « nous avons une jeunesse qui devient des acteurs de changement » et que pour elle, les jeunes qui veulent que les choses changent, il faut les accompagner.