La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. La Corée du Sud a tiré des coups de semonce après que le pays ait détecté une incursion de drones nord coréens dans son espace aérien. C'est l'information rapportée par plusieurs médias ce lundi matin. "Nos militaires ont d’abord détecté un engin aérien sans pilote nord-coréen autour de l’espace aérien de Gimpo à 10h25" (02h25 HB), a déclaré dans un communiqué l’état-major interarmées sud-coréen selon plusieurs médias internationaux.

Selon les mêmes sources, l'armée sud coréenne aurait ajouté que "plusieurs" drones nord-coréens "ont envahi " l'espace aérien du pays dans la zone frontière plus précisément près de la province de Gyeonggi. Selon l’agence de presse Yonhap, Séoul a par la suite déployé des avions et hélicoptères militaires et tiré des coups de semonce avant que l'un des matériels déployés, un avion de chasse KA-1, ne s’écrase dans le comté de Hoengseong. Cet incident intervient alors que la tension est palpable entre les deux voisins du fait de l'activité importante menée par la Corée du Nord qui a tiré un nombre impressionnant de missile cette année.