Un système d'apprentissage basé sur un enseignement formalisé mais avec l'aide de ressources électroniques est appelé formation e-learning. En d'autres termes, il s'agit de la prestation d'apprentissage et de formation par le biais de ressources numériques. Alors que l'enseignement classique peut être basé dans ou en dehors des salles de classe, l'utilisation des ordinateurs et d'Internet constitue la composante majeure de l'apprentissage en ligne. L'apprentissage en ligne peut également être qualifié de transfert de compétences et de connaissances facilité par un réseau, et la prestation de l'éducation est dispensée à un grand nombre de destinataires au même moment ou à des moments différents contrairement à une salle de classe limitée. Depuis quelque temps, les formation alternance sont également disponibles

Déjà populaire avant la pandémie, les formations e-learning connaissent un nouveau regain depuis quelques mois. Et pour cause, elles permettent à ceux qui ont encore une crainte de la pandémie et même à ceux qui travaillent à distance de se former sans devoir se déplacer. Accessible via des sites web, ce genre de formation permet aux inscrits d'accéder à des cours en ligne via des diaporamas et textes ou encore via visioconférences et leur donne accès ègalement à des exercices corrigés. Mais l'un des plus gros avantages des formations reste la flexibilité et l'adaptation à l'emploi du temps des personnes formées. Contrairement aux cours traditions, la formation en ligne donne la possibilité d’apprendre à votre rythme. La formation étant totalement personnalisée. Généralement moins chère que les formations en présentiel, la formation e-learning offre de véritables avantages pour les moins fortunés et leur permet d'accéder à des cours de qualité comme tous les autres étudiants. L'étudiant décide quand commencer sa formation, et comment ou encore combien d'heures y consacrer.

Des grandes universités s'y mettent

De Paris à New York en passant par Montréal, de grandes universités s'y mettent. Comme nous le disions dans un article précédent, «Les principales universités et écoles de commerce du globe proposent désormais des diplômes, certificats et qualifications professionnelles reconnus en ligne aux personnes de tous âges. ». Et pour cause, la grande flexibilité qu'offre ces formations permettent aux étudiants de vaquer à d'autres occupations tout en se formant. Les moins fortunés pourront ainsi travailler plus facilement aux heures perdues et suivre les cours aux moments qui les arrange. Les moins forts, quant à eux, pourront également réviser encore et encore un cours incompris et solliciter si besoin l'aide auprès d'autres étudiants ou du centre de formation.

Au départ réservé aux métiers de l'informatique, l'e-learning s'étend désormais à bien des secteurs et n'est plus l'apanage des nouvelles technologies. L'expansion de l'ordinateur, les meilleures connectivités à internet ont permis une expansion exponentielle de ce type de formation. Même l'administration publique s'y met pour optimiser ses ressources et permettre aux salariés de suivre des formations sans devoir s'absenter sur une longue période. Dans la plupart des cas, des arrangements sont trouvés pour faciliter l'apprentissage et le travail simultanément.