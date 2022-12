Le président français Emmanuel Macron est en proie aux critiques pour son attitude avec l’équipe de France après la finale perdue. Plusieurs ténors de l’opposition n’apprécient pas la présence remarquée du président avec le groupe des bleus dans les vestiaires. Ils n’ont pas été tendre avec Emmanuel Macron ce lundi 19 décembre 2022 sur les réseaux sociaux et dans la presse. Inopportun, ridicule, malsain… Autant d’adjectifs utilisés par l’opposition pour qualifier la démarche du président de la République lors de sa présence à la Coupe du Monde au Qatar.

Ils ont mis en cause son attitude avec l’équipe de France et certains joueurs après la finale perdue face à l’Argentine. Des images ont montré le président genou à terre qui tenté de consoler Kylian Mbappé dépité après la défaite. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National est choqué et déverse sa colère. "C'était un peu consternant de le voir hier s'accrocher comme un crampon à Mbappé", a-t-il déclaré sur la chaîne LCI. Le député de l’extrême droite a qualifié l’attitude de « totalement ridicule » et la juge inopportune et malsaine. La gauche s’en est mêlée. Elle s’est attaquée à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Emmanuel Macron tape du poing dans la main en s’adressant aux joueurs déçus et découragés. Une attitude jugée gênante par la députée Sandrine Rousseau du parti Europe Ecologie Les Verts qui l’exprime dans un tweet.

"La +gênance+”, a-t-elle commenté pour exprimer sa déception. "Emmanuel Macron, champion du monde de la gêne", a écrit le député d’EELV Benjamin Lucas. Le président Emmanuel Macron ne cache pas sa passion pour le sport en général et le football en particulier. Le chef de l’Etat s’est d’ailleurs impliqué pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG alors qu’il avait manifesté le désir de partir au Réal Madrid cet été. Cette nouvelle implication du chef de l’Etat français n’est du goût de Manuel Bompard de la France Insoumise qui fait une mise au point. "Il ne faut pas politiser le sport", a-t-il écrit sur Twitter. Le député du même parti, Thomas Portes déclare que "Finalement, la défaite n'aura pas été le moment le plus dur de la journée".