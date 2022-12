La planète bleue sera menacée par un astéroïde, à une date très proche. Selon les informations publiées par la presse, il s’agit du 2015 RN35, un astéroïde qui passera à proximité de la terre, dans la matinée du jeudi 15 décembre 2022. A en croire son orbite, le rapprochement entre l’astéroïde et la Terre aura précisément lieu à 9h12 heure française. Par ailleurs, le moment ne pourra être visible qu’à travers des télescopes. Aussi, sera-t-il simplement visible depuis l’hémisphère sud du globe. Cependant, l’agence spatiale européenne (ESA) a tenu à souligner que ce rapprochement sera visible avec des télescopes de 30 cm.

Un astéroïde détecté 4 heures avant qu’il ne s’écrase

Notons que les informations sur 2015 RN35 interviennent plusieurs jours après que les chercheurs de Catalyna Sky Survey aient détecté un astéroïde 4 heures avant qu’il ne s’écrase sur terre. L’impact avait eu lieu le 19 novembre 2022, entre le lac Erié des USA et le lac Ontario, au Canada. Plusieurs informations avaient été apportées sur l’astéroïde, notamment par le média Minor Planet Center. Le corps céleste mesurait un mètre de diamètre et, d’après le site Numerama, il s’est écrasé sans faire de dégâts.

« Exactement à l’heure prévue, l’astéroïde est rentré dans l’atmosphère, et est devenu une boule de feu brillante dans le ciel, juste au-dessus de l’endroit annoncé. La détection et les observations en avance de cet astéroïde illustrent notre capacité toujours grandissante à nous prévenir des impacts, même les plus petits », avait confié l’ESA, l’agence spatiale européenne. Pour rappel, un astéroïde avait déjà été observé avant son crash sur la terre par l’astronome hongrois Krisztián Sárneczky, le 11 mars 2022. A ce moment, il était question de la 5e détection d’un astéroïde dans l’histoire afin d’anticiper son impact.