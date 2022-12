À Sokodé, une ville située au centre du Togo, une maîtresse couturière s'est retrouvée dans les mailles des forces de l'ordre et cinq jeunes filles ont été sauvées de l'exploitation sexuelle. En effet, la dame en question, maitresse couturière et propriétaire d'un bar est accusée d'obliger ses apprenties à se prostituer avec les clients de sa propriété. «Après la journée de travail à l’atelier, elle utilise ses apprenties pour assouvir les désirs sexuels des clients du bar. Elle les contraignait à la prostitution et collecte les rémunérations soit 5000 FCFA par jour. Seulement la somme de 1000 FCFA est reversée aux apprenties », rapporte la police togolaise.

La police a initié ces enquêtes suite à l’article intitulé « Prostitution à Sokodé : Des fillettes offertes à 500 F », dans lequel un journaliste ayant découvert le phénomène lors d'une mission à Sokodé dévoile ce fléau. La maîtresse couturière a été interpellée. La perquisition de son domicile a permis à la police de mettre la main sur des emballages de préservatifs utilisés et un stock non encore utilisés ainsi que des bouteilles de boisson vides. La présumée proxénète sera présentée au Procureur les jours à venir.