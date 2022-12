Impatiemment attendu par ses fans de la Côte-d'Ivoire, la star Wizkid , Ayodeji Ibrahim Balogun a l'état civil a manqué le rendez-vous pour marquer sa présence à Cotonou, dans le cadre du festival WeLovEya. Il a planté ses fans ivoiriens ce dimanche 11 décembre 2022, après avoir zappé ceux du Ghana qui avait souhaité l'avoir en spectacle le samedi 10 décembre dernier.

Ça grouille et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des critiques pleuvent sur la toile depuis que le chanteur nigérian Wizkid a manqué un spectacle de 100 millions de francs CFA en Côte-d'Ivoire pour répondre à l'appel du festival WeLovEya de Cotonou. Il s'agit d'un événement organisé par Moov Africa Bénin à Cotonou en collaboration avec le centre communautaire Eya. Cette situation survient juste le lendemain, après que l'artiste ait refusé de prester à Accra au Ghana. Alors que ses musiciens se sont déjà déplacés pour le pays d'Alassane Ouattara, et que ses fans ivoiriens se sont mobilisés pour son concert privé, en s'achetant les billets d'entrée qui coûtent entre 50 mille, 100 mille et 150 mille FCFA par personne, Wizkid leur a posé un lapin. Les raisons de l'acte du chanteur ne sont pas encore connues.

Face à tous les dommages engendrés par ce show raté de Wizkid, l'animateur du Wam, Willy Dumbo menace de bloquer les musiciens et le staff de la star en Côte d’Ivoire en absence de réparation. « Je suis témoin, on a travaillé sur ce concert depuis le 9 avril. Un jet privé a été immobilisé, tout le monde a été payé. Tout le cachet a été payé. Wizkid se devait de jouer à Abidjan avant d’aller à Cotonou », s'est indigné Willy Dumbo. Quant au spectacle avorté du Ghana, le public pointe du doigt les organisateurs qui auraient laissé de faille dans leur travail. La cherté des billets a été évoqué.