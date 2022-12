La société civile a tenu un grand rassemblement national à Dakar et dans les régions ce vendredi pour exiger toute la lumière sur le rapport de la cour des comptes. Un rassemblement qui s’est tenu à la place de la nation autour du slogan « sunu millions dou ress » qui a drainé du monde. Ils sont une dizaine d'organisations de la société civile à s’allier pour la tenue de cette manifestation entre autres, le mouvement Y'a en marre, Africa jom center de Aliou Tine, la LSDH, Amnisty Sénégal... Simples citoyens, hommes politiques et membres de la société civile ont pris la parole pour dénoncer les dérives du régime de Macky Sall qu’il qualifie de dictatorial et autoritaire.

Un régime au service de Macky Sall et sa cour qui sont en train de piller les ressources et de se partager les biens de ce pays dans une impunité totale ont ils clamé devant foule immense et conquise. C’est le cas de son frère cadet Aliou Sall impliqué dans le scandale pétrolier liée à l'affaire Frank Timis, tout comme son beau-frère Mansour Faye actuel ministre des infrastructures épinglé par le rapport de la cour des comptes alors ministre chargé du développement communautaire. Cette société civile s'insurge contre les manquements, irrégularités et les présumés détournements de deniers publics graves et scandaleux contenus dans le rapport d'audit de la cour des comptes.

La Société civile exige également la démission de tous les mis en cause ou à défaut qu'ils soient démis de leur fonction. Le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes incriminées. L'ouverture de 12 informations judiciaires comme le recommande le rapport de la cour ainsi que la mise en place d'un comité de suivi desdites recommandations avec l'implication de la société civile non sans interpeller au premier chef, le chef de l'Etat Macky Sall pour l'application rigoureuse de ces recommandations.