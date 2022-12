Dans un communiqué rendu public ce mardi 27 décembre 2022, les arbitres béninois encore en activité ont décidé de boycotter « tous les championnats organisés par les instances » de la Fédération béninoise de football (FBF) « jusqu’à nouvel ordre». Cette décision des hommes en noir fait suite aux « incidents survenus lors du match N°A39 de la 10è journée (Béké # Cavaliers) sur » leurs « collègues molestés, blessés gravement et qui continuent par suivre les soins ». Dans ledit communiqué, les arbitres proposent au « Comité Exécutif de la FBF, au ministre des sports en collaboration avec celui de la sécurité : la création d’une unité spéciale pour la sécurité sur nos stades sans distinction de compétition avant, pendant et après le match ».

Lire le communiqué

Face à la recrudescence des actes de violence sur les Arbitres par les supporters et certains dirigeants d’équipes sur nos différents stades, nous, arbitres béninois de football en activité portons à la connaissance de l’opinion publique, et surtout du Ministre des sports, du Comité Exécutif de la FBF et de la Ligue de Football du Bénin ainsi qu’à la Commission des arbitres du Bénin que :

Au vue des incidents survenus lors du *match N°A39 de la 10è journée ( BÉKÉ # CAVALIERS) sur nos collègues molestés, blessés gravement et qui continuent par suivre les soins. Au vue de nos conditions de travail sans amélioration depuis des décennies ;

*Décidons

➖ Du boycott de tous les championnats organisés par les instances de la FBF jusqu’à nouvel ordre ;

– La poursuite en justice des coupables de ces actes d’atrocités sur nos collègues ;

– Sollicitons en urgence une rencontre avec autorités de la Fédération Béninoise de Football et de la Ligue de Football du Bénin et si possible du Ministère des Sports, afin de leurs exprimer les points suivants :

➖ Le paiement de nos primes de match depuis le début des différentes compétitions de la saison 2022 - 2023 ;

➖ L’amélioration de nos conditions de travail (déplacement, hébergement, restauration tous avant match) ;

– L’augmentation de nos primes de match à l’instar des autres pays de la sous-région ;

– La dotation de tous les Arbitres en activité d’équipements de travail ;

– L’assurance pour tous les Arbitres en activité ;

– Le changement du mode de désignation.

Nous suggérons au Comité Exécutif de la FBF, au Ministre des sports en collaboration avec celui de la sécurité : la création d’une unité spéciale pour la sécurité sur nos stades sans distinction de compétition avant, pendant et après le match.

NB : Nous restons à l’entière écoute des autorités afin que nos exigences soient prises en compte avant notre retour sur les stades.

Ampliations :

– Ministère des Sports : 01

– Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique : 01

– Ministère de la justice : 01

– FBF : 01

– LFB : 01

– CA : 01

Ont signé :

Les arbitres béninois de football en activité.