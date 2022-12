Les fêtes de fin d'année, sont souvent les moments où les familles se regroupent pour partager des moments ensemble et se faire des vœux. Au cours de ces moments, très souvent, l'alcool coule à flots. Il n'est pas rare que dans ce contexte certaines personnes abusent de l'alcool et se retrouve en état d'ivresse. En France, pendant le réveillon de Noël, une famille a frôlé le pire. En effet, alors qu'ils étaient réunis pour célébrer la fête de Noël, une dispute a éclaté et les membres ont dû faire recourir aux forces de l'ordre. Lorsqu'ils arrivés sur les lieux, l'une des personnes a mordu un gendarme en intervention.

Dans la Loire, plus précisément à la Chapelle-sur-Erdre, un repas de famille a tourné en dispute. Les personnes conviées au repas ont dû faire appel aux forces de l'ordre pour que la situation revienne à la normal. Mais lors de l'intervention des agents, un petit incident s'est produit au cours duquel, un agent a été blessé. Une des personnes présentes pendant le repas qui était en état d'ivresse a mordu un des agents qui est intervention le jour du réveillon. C'est ce qu'a rapporté le site d'information France Bleu.

A en croire, les médias qui rapportent l'information, une personne qui était autour de la table et particulièrement agitée refusait de se plier aux injonctions des agents qui ont été appelés ce jour-là. Elle a même selon les recoupements d'information tentée de donner un coup de tête à l'un des agents. Puis a par la suite mordu un second agent qui était sur le terrain jusqu'à ce que son sang coule. Le gendarme blessé a été conduit à l'hôpital et va passer des tests pour voir s'il n'a pas été contaminée par une maladie. La femme agressive a elle été arrêtée et placée en cellule de dégrisement.