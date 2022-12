Les échanges dans le vestiaire de l'équipe France à la mi-temps de la finale de la coupe du monde ont été révélés. Dans un documentaire diffusé par TF1, Kylian Mbappé a tenu un discours énergique qui a remobilisé l'équipe alors menée au score de 2-0. L'attaquant français est devenu le temps d'une mi-temps le véritable leader de la sélection. Il a montré une autre image de lui.

Kylian Mbappé s'est donné une autre image lors de la finale de la coupe du monde entre la France et l'Argentine. Le joueur de 24 ans a révélé deux grandes qualités. La résilience et le leadership au cours de ce duel. Alors que l'équipe de France était menée par 2 buts à 0 à la mi-temps, l'attaquant parisien n'a pas abandonné la partie et a surtout mobilisé ses coéquipiers dans un discours poignant. « C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire. Alors qu’est ce qu’on va faire ? On retourne sur le terrain, soit on les laisse faire, soit on met un peu d’intensité et on entre dans les duels. Il faut faire autre chose les gars ! C’est une finale de Coupe du Monde. C’est fait, on est mené de deux buts mais on peut revenir. Les gars, c’est tous les 4 ans », a-t-il lancé à ses coéquipiers de la sélection.

À sa suite, l'expérimenté gardien de but Steve Mandanda et le sélectionneur Didier Deschamps ont galvanisé l'équipe. La potion de Kylian a eu des effets. La seconde mi-temps est un autre match. Le désormais leader des Bleus est passé à l'action lui-même. Il a inscrit un doublé en égalisant (2-2) à 10 minutes de la fin. Dans les prolongations, l'Argentine reprend l'avantage mais Mbappé amène le match aux tirs aux buts (3-3). Malheureusement, la France sera malheureuse en s'inclinant (4-2 t.a.b.). Kylian Mbappé a montré un autre visage de lui. Il était habitué à offrir un autre show dans le vestiaire parisien. On se souvient du feuilleton de sa prolongation au PSG et sa rivalité avec le brésilien Neymar. Avec cette habitude qu'il s'est révélée, l'attaquant peut prétendre à un rôle important dans son club et la sélection. Il est l'avenir de l'équipe de France à l'âge de 24 ans.