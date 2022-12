Pour le compte de la prochaine finale de la Coupe du monde qui se joue entre la France et l’Argentine ce dimanche, l’actuel patron de l’Élysée voudrait bien effectuer le déplacement avec les joueurs de l’équipe nationale déclarés forfaits. L’annonce a été faite ce jeudi par la ministre des Sports ce jeudi sur RTL. « Je sais qu'il en a l'envie ! Je sais que le plan est à l'étude. On va voir si logistiquement, et matériellement, tout cela peut arriver à atterrir. C'est en tout cas le souhait du Président d'arriver à les embarquer, qu'ils puissent prendre complètement leur part dans cette aventure. », a déclaré Amélie Oudéa-Castera au cours de son intervention sur le média au sujet de cette deuxième finale consécutive que joueront les Bleus.

Il s’agit en effet des joueurs tels que Christopher Nkunku, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe ou encore Karim Benzema. Ce dernier n’aurait tout de même pas digéré la décision du sélectionneur français Didier Deschamps de le mettre hors de la liste pour blessure. L’information a en effet été relayée par le site Libertad Digital. Il n’aurait eu besoin que de trois jours pour récupérer de sa blessure.

Benzema, en colère?

Le natif de Lyon aurait repris ses séances d’entraînement normalement au cours de la semaine dernière. Il aurait d’ailleurs livré un match amical contre Leganes ce jeudi. Il y a quelques jours, le sélectionneur des Bleus a préféré éviter une question des journalistes sur l’avant-centre du Real Madrid. Alors que le journaliste demandait à Didier Deschamps s’il comptait faire jouer Benzema pour la finale, ce dernier à répondu en ces termes : « Pfff… Je préfère même pas vous répondre. Question suivante. »