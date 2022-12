Bonne nouvelle pour les parents d'une fille de 15 ans qui était portée disparue depuis le mois d'Aout de cette année. En effet, une jeune fille de 15 ans d’Évreux (Eure) n'avait plus donné de signe de vie et ses parents n'avaient plus de ses nouvelles. Hier mercredi 14 Décembre 2022, les forces de l'ordre avaient lancé un avis de recherche pour essayer de retrouver la jeune fille qui était portée disparue depuis début Août. Fort heureusement, la jeune fille a été « retrouvée saine et sauve ».

Après un avis de recherche lancé par la police nationale hier mercredi 14 décembre 2022, pour retrouver une jeune fille de 15 ans d’Évreux (Eure) disparue depuis le 4 août 2022, les forces de l'ordre ont annoncé ce jeudi 15 Décembre avoir retrouvé la jeune dans le département du Nord. Les autorités ont annoncé qu’elle a été « retrouvée saine et sauve ». C'est via un post sur les réseaux sociaux que la police qui avait orienté ses recherches autour de Lille et Roubaix l'a annoncé.