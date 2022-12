Un homme âgé de 82 ans est soupçonné d'avoir tué par balles son jeune voisin de 21 ans dans la ville de Charleville-Mézières en France. Hocine Abdellaoui a été arrêté par la police après avoir opposé une résistance. Interrogé, il a reconnu les faits puis a été mis en détention provisoire. La police va poursuivre ses enquêtes. Le suspect risque une peine d'empriosonnement de 30 ans. "Meurtre, détention d'arme illicite et violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique", ce sont les charges qui pèsent contre Hocine Abdellaoui, un retraité âgé de 82 ans.

L'octogénaire est mis en examen pour avoir tué par balle Mamadou Cissé âgé de 21 ans, un de ses voisins. Les événements se sont déroulés ce vendredi 09 décembre 2022 dans la commune de Charleville-Mézières en région Grand Est de la France. L'ouvrier à la retraite qui a reconnu les faits raconte qu'il a tiré sur son jeune voisin qui l'aurait insulté en compagnie de son groupe. La victime l'aurait prise à partie pendant qu'il rentrait chez lui après sa partie de boules habituelle selon sa déclaration. Il affirme que ce groupe "lui menait la vie dure depuis 9 ans" et révèle que ses membres consomment très régulièrement de la drogue et de l'alcool. Hocine Abdellaoui qui a tué son voisin a opposé une résistance face à la police qui est arrivée pour l'arrêter rapportent les médias internationaux. Il s'est retranché dans son domicile pour échapper à la colère populaire. Finalement, il s'est rendu à la police.

Après l'avoir écouté, le procureur Mathieu Bourrette en charge de l'affaire a déclaré à la presse qu'il s'agit d'un meurtre par exaspération. Le suspect a été alors placé en détention provisoire ce dimanche pour "meurtre, détention d'arme illicite et violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique". Il encourt une peine d'emprisonnement ferme de 30 ans. Le suspect est un ouvrier à la retraite et ancien commando. Hocine Abdellaoui qui a participé à la guerre d'Algérie détenait illégalement un fusil 22 long rifle qu'il a acquis dans les années 90. Il est retraité et vit seul malgré qu'il soit père de 11 enfants. Sa victime, Mamadou Cissé serait connu de la justice française. Son dossier indique qu'il a été condamné à deux reprises pour outrage et rébellion. Mais le parquet n'a pas relevé une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants.