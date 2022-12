Ces derniers jours, la communauté musulmane en France a été victime de propos hostiles. En effet, Jean-Claude Dassier, ancien directeur de l’information de TF1, a tenu des propos sur le plateau de l’émission La Belle équipe, sur CNews concernant les musulmans dans l’Hexagone. D’après lui, « les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire ». Cependant, il n’a pas été contredit. L’homme réagissait au débat dénommé : « violences des jeunes : comment dire stop ? ». Il faut par ailleurs dire qu’il ne s’agit pas de la seule attaque contre les musulmans, qui fait actuellement la une des journaux.

« Je pense que des actes de résistance auront lieu »

Lors d’un entretien entre Michel Houellebecq et le philosophe Michel Onfray, publié en novembre 2022, l’écrivain avait estimé que : « Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l’envers ». Il avait notamment ajouté que les Français de souche veulent que les musulmans arrêtent de « les voler et de les agresser ». Ces propos de l’auteur de Stérotonine n’ont pas tardé à faire réagir la communauté musulmane à Paris.

Dans un communiqué signé par le recteur de la mosquée Chems-Eddine Hafiz, ces déclarations ont été qualifiées de « lapidaires » et « inacceptables ». Selon la mosquée de Paris, ces propos reviennent à affirmer que « les musulmans ne sont pas de vrais Français ». Pour rappel, ces propos interviennent plusieurs jours après l’attaque raciste contre les Kurdes, à Paris. L’auteur avait tué trois personnes et blessé trois autres. L’attaque avait eu lieu le 23 décembre 2022, dans le dixième arrondissement de la capitale française. Le suspect avait revendiqué le caractère raciste de son acte.