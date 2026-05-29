Bénin : Wadagni fait de nouvelles nominations (Vidjingninou, Kérékou...)

Le président de la République Romuald Wadagni a signé le jeudi 28 mai 2026 à Cotonou plusieurs décrets portant nomination de nouveaux collaborateurs à la Présidence de la République. Ces textes complètent progressivement l’architecture de l’appareil présidentiel mis en place depuis l’investiture du 24 mai 2026.

Le décret N°2026-324 confie au général d’armée aérienne Bertin Bada la fonction de conseiller à la Défense et à la Sécurité du Président de la République. Cette nomination place auprès du chef de l’État un officier supérieur chargé de l’orienter sur les questions militaires et sécuritaires nationales.

Le décret N°2026-322, signé le même jour, nomme le colonel-major Mètohokan Gabin Abel Chahounka au poste de directeur du Cabinet militaire du Président de la République. Ce poste assure la coordination entre la Présidence et les forces armées, notamment pour la gestion des questions de protocole militaire, des déplacements du chef de l’État et des liaisons avec les états-majors.

Communication et affaires politiques également pourvues

Sur le volet civil, le décret N°2026-325 nomme Yénoukounmè Fiacre Vidjingninou au poste de directeur de la Communication de la Présidence de la République, chargé de piloter la stratégie de communication institutionnelle du chef de l’État.

Le décret N°2026-328 nomme quant à lui deux chargés de mission aux affaires politiques auprès du Président de la République : Gaston Cossi Dossouhoui et Modeste Tihounté Kérékou. Ces postes de conseillers politiques sont chargés d’assurer le suivi des relations entre la Présidence et les acteurs politiques nationaux.

L’ensemble de ces décrets prend effet à compter de la date de leur signature et sera publié au Journal officiel de la République du Bénin. Ils s’ajoutent aux nominations déjà effectuées le 26 mai 2026, qui avaient notamment consacré la désignation de José Tonato comme conseiller aux infrastructures et de Salimane Karimou comme conseiller à l’éducation, parachevant ainsi le premier cercle collaborateurs directs du président Wadagni.