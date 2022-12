La France affrontait la Pologne ce dimanche 04 décembre pour le compte de la deuxième journée des 8èmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022. Les champions du monde en titre se sont imposés sur le score de (3-1) avec un doublé de l'inévitable Kylian Mbappé et une réalisation d'Olivier Giroud. La France se qualifie donc sans trembler pour le tour suivant face à une équipe de Pologne qui n'aura pas montré grand-chose dans le jeu. En Quart de finale, les hommes de Didier Deschamps affronteront le vainqueur du match Angleterre-Sénégal.

La Pologne de Robert Lewandowski n'a pas pesé bien lourd face au collectif huilé des tricolores. Durant ce 8e de finale, un fait de jeu à attirer l'attention des fans et des suiveurs du ballon rond. À la 42ème minute du temps règlementaire de la première Mi-Temps, l'arbitre vénézuélien de la rencontre, monsieur Jesus Valenzuela a appréhendé le défenseur français Jules Koundé pour qu'il enlève la chaîne en or autour de son cou.

Pour rappel, selon les règles du conseil de l’association internationale de football, les joueurs ne sont pas autorisés à entrer sur le terrain avec un certain nombre d'objets ou de bijoux. "Si un joueur porte ou utilise un objet ou un bijou non autorisé ou dangereux, l’arbitre doit ordonner au joueur d’ôter l’article ou de quitter le terrain au prochain arrêt de jeu s’il ne peut pas ou ne veut pas s’exécuter" peut-on lire dans le communiqué de l'association internationale de football. Jules Koundé s'exécutera alors et reviendra par la suite sur le terrain. Avant chaque match le corps arbitral doit procéder à la fouille des joueurs sur terrain afin de déceler d'éventuels objets non règlementaire. Apparemment, Jules Koundé est passé dans les mailles du filet.