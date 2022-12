Sept personnes suspectées de préparer une action violente ont été interpellées en France lors d'une opération de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), rapporte la radio France Info se référant à une source proche de l'enquête. Les suspects ont été arrêtés le 18 novembre à Strasbourg. Selon le média, la DGSI connaissait déjà cinq individus, tandis que deux autres sont récemment arrivés en France. Tous sont soupçonnés de promouvoir une idéologie radicale et de préparer des "actions violentes" sur le territoire français selon le média français relayé par Tass. Deux d'entre eux, de nationalités russe et tadjik, ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et placés en détention provisoire. Les cinq autres ont été remis en liberté", précise la radio.