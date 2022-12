En France, les médias ont rapporté une information très peu habituelle. En effet, au cours du week-end écoulé, un octogénaire s’est présenté au service des urgences de Sainte-Musse de Toulon avec un obus dans le rectum. Selon les précisions de nos confrères de Nice-Matin, il s’agirait d’un obus de la Première Guerre mondiale. La première réaction du personnel soignant est le recours aux démineurs pour s’assurer du caractère inoffensif de l’obus.

Toujours selon le média français, la direction de l’hôpital a supervisé « l'organisation d’une évacuation partielle de l’établissement vers le hall principal, notamment la partie pédiatrie, et le confinement des services les plus éloignés, avec l’aide de la sécurité et des pompiers sur place ». La présence de ce type de malade a bouleversé momentanément l’organisation de l’hôpital. Des patients ont été redirigés vers d’autres hôpitaux en attendant que la situation soit décantée.

"Un obus? Jamais!"

L’arrivée des démineurs a permis de rassurer le personnel soignant sur le caractère inoffensif de l’obus. L’homme âgé de 88 ans a par la suite été opéré par un chirurgien. L’objet a été récupéré de l’abdomen. Il aurait comme caractéristiques cinq ou six centimètres de diamètre. « Une pomme, une mangue ou même une mousse à raser... On a l’habitude de retrouver des objets insolites insérés là où il ne faut pas. Mais un obus? Jamais! », a confié à Nice-Matin un membre du service des urgences.