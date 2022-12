La Russie autorise de nouveau certaines transactions avec les pays qu’elle appelle « inamicaux » en devises étrangères. Selon les précisions qu’apporte l’agence de presse TASS, il s’agit d’un décret qui a été pris par le Kremlin. Il indique que, les règlements de dette peuvent être effectués en devises étrangères. La décision des autorités russes ne précise tout de même pas s'il s'agit d'un « remboursement de la dette de l'acheteur étranger » est concerné. La reprise de la livraison de gaz aux pays surnommés par la Russie de pays « inamicaux » n’est pas mentionnée non plus.

L’annonce intervient alors que le président russe avait fait savoir que, les membres de l'UE et les États-Unis, ne peuvent payer le gaz russe qu'en roubles. La Russie avait toutefois fait une concession. En vertu de la monnaie des contrats, les clients devaient transférer des fonds en devises étrangères à la Gazprombank, qui achetait des roubles sur les marchés boursiers et les transférait sur des comptes spéciaux en roubles.

"Paiement en roubles du gaz..."

« J'ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises », a formellement déclaré le président russe lors d’une rencontre gouvernementale quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine. « Il est clair que livrer nos marchandises à l'UE, aux États-Unis, et recevoir des dollars, des euros, d'autres devises, ne fait plus aucun sens pour nous», a-t-il poursuivi.