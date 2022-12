La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan et une forte délégation de son ministère composé entre autres du corps enseignant, des recteurs et directeurs d’école des différentes universités publiques du Bénin ont visité ce mardi 06 décembre 2022 la zone industrielle de Glo-Djigbé – Zè (GDIZ). Après la visite de la zone industrielle de Glo-Djidjé- Zè, la ministre Eléonore Yayi Ladékan a exprimé un sentiment de satisfaction de tout ce qu’elle a vu sur la zone industrielle de Glo-Djidjé.

Pour elle, la démarche qui consiste à venir montrer à tous ceux qu’on forme au Bénin à ceux qui forment ce qui se fait dans cette zone et leur montrer toute la vision et toute l’intelligence derrière l’aménagement de la zone, la sélection et les emplois qui sont en train d’être créés sur le site de Glo-Djigbé. Elle a laissé entendre que dans l’ignorance, on peut faire vraiment mal mais il faut sortir pour s’inspirer des expériences réussies et voir ce qu’on peut prendre de ce qui est bon. En ce qui concerne la présence de hauts responsables des universités dans sa délégation, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a expliqué qu’ils souhaitent s’inspirer des réussites de cette zone qui deviennent des sources de motivation dans la sélection des formations qu’ils donnent dans nos universités dans l’orientation qu’ils donnent à nos jeunes aujourd’hui.

C’est pourquoi, elle salue cette vision gigantesque et surtout ce choix à travers la Sipi-Bénin car c’est un choix, selon elle, qui est très raisonné, ceci en mettant en place une organisation de développement de la zone et des principes. La ministre Eléonore Yayi Ladékan croit que tout cela est très motivant pour eux autres qui sont appelés à former les ressources humaines de qualité pour comprendre d’abord comment les problèmes de développement se posent et voir comment y apporter des solutions. « Nous avions vu en matière d’infrastructures, en matière de technologie et même en matière d’investisseurs qui ont manifesté déjà leur adhésion, qui se sont installés. Nous avons compris que nous sommes quand même une marque que nous permet de pouvoir révéler tout le monde entier » a-t-elle affirmé. C’est pour cela qu’elle a pris l’engagement de faire en sorte qu’ils puissent revisiter leurs choix stratégiques pour que cela soit mieux arrimé avec les orientations du gouvernement. Quant au Directeur général de la Société d'Investissement et de Promotion de l'Industrie (SIPI-BENIN SA) Létondji BEHETON, il a indiqué que la Sipi-Bénin peut travailler avec nos universités pour pouvoir... LIre la suite dans le journal PDF