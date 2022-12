Le premier ministre haïtien Ariel Henry et plusieurs partis, organisations et représentants du secteur privé sont tombés d’accord pour tenir les élections présidentielles et législatives en 2023. En cela, le chef du gouvernement se réservera son poste au moins jusqu’à février 2024, rapporte le site d’information Haiti Libre. Conformément à l’accord, la République va mettre en place le Conseil suprême de transition et l’Organe de contrôle des actions du gouvernement. Les deux institutions seront intégrées dans le cabinet des ministres.

Les élections ont déjà été reportées. Après le décès de Jovenel Moïse, mortellement blessé dans une attaque sur sa résidence, Ariel Henry a assumé les fonctions de premier ministre et les élections ont été fixées à novembre 2021. Par la suite, elles ont été ajournées jusqu’en 2022. Lors d’une période de transition avant le vote, c’est le gouvernement d’union nationale avec le premier ministre à sa tête qui était censé diriger le pays.

Haïti s’est enlisé dans une crise politique après l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Les autorités ont annoncé plus tard que le groupe criminel comprenait 26 Colombiens, dont plusieurs avaient été arrêtés. Au total, plus de 40 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire.