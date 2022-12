Le peuple hawaïen est en deuil. En effet, il vient de perdre son altesse royale, la princesse Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa. Elle avait 96 ans. La princesse Abigail s’en est allée dans la soirée de ce lundi alors qu’elle était aux côtés de son épouse dans sa maison à Hawai. L’information a été officialisée le même jour à travers un communiqué par le palais Iolani, demeure historique des souverains. Après le décès, le gouvernement du pays, Josh Green a ordonné la mise en berne des drapeaux jusqu’au dimanche soir.

Comme le signale un média local, la princesse hawaïenne avait déjà une santé fragile. Reconnue comme la dernière princesse de la lignée d’Archipel du Pacifique, elle n’avait pas de titre officiel informe Blick.ch sur son site. Cependant ses ancêtres ont dirigé Hawaï jusqu’à ce qu’ils soient renversés à la fin du XIXe siècle. La princesse Abigail serait l’arrière-petite-fille d’un riche homme d’affaires irlandais. Elle a été adoptée par la famille royale alors qu’elle n’avait que 5 ans.

Dans les lignes du communiqué rédigé après sa mort, son épouse Veronica Gail a exprimé son regret en ces propos : « Elle me manquera de tout mon cœur ». Le contenu du document a aussi témoigné de la détermination de l’altesse Kawananakoa pour les siens de son vivant. « On se souviendra d’Abigail pour son amour d’Hawai et de son peuple » pouvait-on lire dans le communiqué.