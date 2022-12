Le président américain Joe Biden a profité d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu pour se prononcer sur le dernier dérapage du rappeur américain Kanye West. L’actuel patron de la Maison-Blanche a invité les hommes politiques à revoir leur manière d’exposer ce fait de l’histoire et à inviter au rejet de l’antisémitisme plutôt que de l’encourager. « Je veux juste clarifier certaines choses : l'Holocauste s'est produit. Hitler était une figure démoniaque. Et au lieu de lui donner une plate-forme, nos dirigeants politiques devraient appeler et rejeter l'antisémitisme partout où il se cache. Silence c'est la complicité. », a rappelé le président démocrate dans sa publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.

"J'aime Hitler"

Ces mots sont intervenus après la dernière bourde de Kanye West qui faisait l’éloge de Hitler. « J'aime Hitler. Je vois des choses positives aussi concernant Hitler. Ce mec […] a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j'en ai assez. J'en ai assez des étiquettes, tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler », a-t-il déclaré récemment lors de l’émission animée par le présentateur complotiste Alex Jones.

Au cœur de la tourmente?

Ces faits interviennent dans un contexte où le rappeur est déjà au cœur d’une salve de critiques au sein de l’opinion publique. Il y a quelques jours, il avait fait savoir dans une vidéo que la marque sportive Adidas avait fait bloquer ses comptes bancaires crédités de plusieurs milliards de dollars. Une publication faite par un média américain l’accuse également d’avoir montré des photos nues de son ex-épouse à ses employés.