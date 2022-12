En Australie, un jeune homme a été victime d’un triste sort. Il s’agit de Bailey Jones, 18 ans qui est décédé des suites d’une grave blessure à la poitrine. Il serait tombé sur un couteau avec lequel il s’amusait dans une allée. Transporté d’urgence dans un hôpital de la région, il a été déclaré mort par les médecins sur place peu de temps après. Pour mieux comprendre ce qui s’est passé, la police locale a ouvert une enquête pour explorer toutes les possibilités qui entourent cet accident qualifié d’anormal.

Les confrères de dailymail rapportent que la victime était avec son cousin et d’autres personnes quand il a trébuché et est tombé sur une lame de couteau qu’il tenait. Dépêchés d’urgence sur les lieux, les secouristes ont essayé de lui sauver la vie mais n’ont rien pu faire. A la recherche de preuves qui vont leur permettre de faire avancer l’enquête, les officiers demandent l’implication des témoins. Ainsi, exhortent-ils les uns et les autres déjà coopératifs, à fournir toutes les informations concernant le drame et si possible les images de vidéosurveillance ou de caméra de tableau de bord.

Circonstances terribles

Selon l’inspecteur en charge de l’affaire, Ian Griffin, son unité va continuer ses enquêtes pour découvrir ce qui s’est véritablement passé le jour où le drame s’est produit. Il va déclarer que c’est un ensemble de circonstances terribles et qu’aucun élément de son enquête ne fait encore référence à l’entourage de la victime. Sous le choc, la famille et les amis de la jeune victime lui rendent déjà hommage sur la toile et regrettent son départ qui selon eux est si prématuré.