Une kényane nommée Florence Kaari a été tuée par son mari pour être rentrée tard à la maison. Selon le témoignage de la domestique de la maison Ruth Kaimenyi, l’homme qui était dans un état d’ivresse a enclenché une bagarre avec sa femme après que celle-ci soit rentrée tard dans la nuit de ce dimanche 04 décembre 2022. Quelques minutes plus tard, la femme a été retrouvée baignant dans du sang après avoir reçu un coup violent reçu sur la tête. Conduite à l’hôpital, elle a rendu l’âme au petit matin de lundi 05 décembre. Le mari a été arrêté et placé en garde à vie.

Une scène de violence conjugale a eu lieu à Githurai 45 à Nairobi, la capitale du Kenya. Elle a conduit au décès d’une jeune dame de 29 ans à la suite d’une bagarre avec son mari. En effet, Florence Kaari aurait, selon les médias qui rapportent l'information, reçu un coup violent à la tête pour être rentrée tard à la maison. Les faits ont été rapportés par leur domestique Ruth Kaimenyi qui a témoigné à la police. Selon la femme de ménage, l’homme qui était le premier à rentrer à 1h du matin était dans un état d’ivresse. Mais lorsqu’il n’a pas retrouvé sa femme, il est entré dans une colère noire et l'a menacé.

« Il est rentré ivre et a demandé où était sa femme. Je lui ai dit qu'elle n'était pas arrivée et il m'a dit de sortir de la maison car il m'a menacée en disant que j'étais censée savoir », a-t-elle déclaré. L’épouse accompagnée d’une autre femme qui s’est présentée comme son amie est revenue moins d'un heure plus tard. Aussitôt arrivée, une bagarre aurait éclaté entre les deux conjoints selon l'histoire raconté par leur aide. Malgré l’intervention de la femme de ménage et de l'amie de Florence, l’homme n’a pas cédé. "Nos tentatives pour les arrêter ont été vaines. Au lieu de cela, le mari a commencé à nous lancer des insultes en traitant l'amie de Kaari de prostituée", a confié Ruth. C’est ainsi qu’il l’a frappée avec un objet contondant sur la tête et Florence aurait perdu connaissance.

Alertées par l’enfant du couple, la femme de ménage et son amie qui l’avait accompagnée retrouvent Florence inanimée. Elle a été conduite à l’hôpital par les deux dames. Mais elle va pousser son dernier souffle après son arrivée à l’hôpital au petit matin du lundi 05 décembre 2022. Le mari violent a été interpelé et placé en garde à vue suite au décès de sa femme. Le suspect a informé sa belle-famille du décès de leur fille en déclarant qu’elle s’était donné la mort en consommant du poison. Mais Ruth, la femme de ménage dément cette déclaration en rappelant que Florence saignait bel et bien de la tête après avoir reçu un coup. La police a de son côté corroboré la thèse rapportée par Ruth Kaimenyi.