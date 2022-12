Se faisant passer pour des agents de la Société Béninoise de d'Energie Électrique pour voler des câbles terre, deux individus mal intensionnés ont été arrêtés à Agla Finanfa le mardi 29 novembre dernier. L'un des voleurs présumés est un ex employé de la SBEE qui a été licencié et envoyé en prison par ladite société pour des fautes. Une fois remis en liberté, cet homme a jugé bon de se servir de son équipement de travail pour voler les câbles terre. Le second épinglé est un conducteur de taxi-moto qui accompagne l'ancien agent de la SBEE pour ses forfaits.

En effet, les deux individus s'étaient mis à couper les câbles, disant aux populations de la zone qu'ils travaillent à détecter et résoudre une panne d'électricité. Arrivé devant une maison, des personnes avisées du quartier se sont mises à leurs poser des questions. Leurs réponses ont montré qu’il y avait quelque chose qui clochait. C'est ainsi que ces dernières ont contacté la Société Béninoise de d'Energie Electrique et le commissariat d'Agla. Une fois mis au parfum de la situation, les forces de l'ordre du commissariat d'Agla, une délégation de la SBEE et le chef quartier ont immédiatement marqué leur présence sur les lieux. C'est ainsi que les deux voleurs se sont retrouvés dans les mailles de la police. Ils portaient deux sacs remplis de câbles.