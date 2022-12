Issei Sagawa, le cannibale japonais qui a assassiné et mangé une étudiante à Paris est décédé le jeudi 24 novembre 2022. Il est mort sans jamais réellement payé le prix de ce crime crapuleux commis sur la néerlandaise en 1981. Il est mort à l’âge de 73 ans des suites d’une pneumonie après avoir vécu une vie de star pendant plus de 40 ans mettant en scène les circonstances de l’assassinat dans plusieurs films et documentaires. Le japonais a été inhumé après des funérailles dans l’intimité familiale.

Issei Sagawa était devenu célèbre après avoir commis un crime de cannibalisme en France où il était étudiant à l'université de la Sorbonne de Paris. Les faits remontent au 11 juin 1981 où il a assassiné et mangé une étudiante néerlandaise à Paris. Il avait invité Renée Hartevelt, une étudiante néerlandaise de la même université à son domicile pour un dîner. Mais le rendez-vous a pris une autre tournure. Le jeune japonais de 32 ans avait sorti un fusil de type carabine et tiré sur la jeune fille au niveau de la nuque. Il l’a ensuite violée et découpée en morceau qu’il mangé durant trois jours durant. Quelques jours après ce crime horrible, Issei Sagawa a été arrêté. Interrogé, il a tout avoué et expliqué en détails les faits. «Manger cette fille, c'était une expression d'amour. Je voulais sentir en moi l'existence d'une personne que j'aime», avait-il confessé.

Le crime au lieu d’être fatal à Issei Sagawa l'a rendu plutôt célèbre. Incarcéré dans un premier temps en France où des experts ont détecté une maladie mentale en lui, il sera interné après avoir bénéficié d’un non-lieu puis extradé dans son pays. Là-bas, il va recouvrer la liberté en août 1985. A sa sortie, il devient une star des médias accordant régulièrement des interviews aux journalistes sur les circonstances de son délit. Il a sorti des films réalisés sur ce crime. « C’est simplement mon fantasme. Je ne peux rien dire de plus précis », déclarait-il dans un des films. Les plus célèbres sontCannibale ou J'aimerais être mangé.