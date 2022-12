Restée depuis longtemps l’apanage des hommes, la science a connu ses dernières années une domestication féminine. C’est d’ailleurs ce qu’encouragent la fondation l’Oréal et l’Unesco à travers le prix des jeunes talents d’Afrique subsaharienne. Pour 2022, 20 chercheuses africaines ont été récompensées dont la Béninoise Olyvia Gwladys Fadéyi. La Fondation L’Oréal et l’UNESCO dévoilent le palmarès du 13ème Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne L’Oréal-UNESCO.

Pour les Femmes et la Science. Chaque année, 20 chercheuses africaines sont récompensées pour l’excellence de leurs travaux scientifiques. Pour cette édition 2022, Olyvia Gwladys FADEYI, béninoise, doctorante en génie écologique, figure parmi les primées qui incarnent, par leurs parcours et leurs sujets de recherche, toute la diversité́ et le potentiel de la science issue du continent. Elles représentent une source d’espoir pour l’avenir du monde. Pour les Femmes et la Science investissent de nombreux domaines de recherche, et s’engagent pour améliorer les conditions de vie de millions de personnes à travers l’Afrique et le monde : sécuriser et augmenter les récoltes agricoles pour combattre la pauvreté et la faim, enrayer des maladies comme le paludisme, mieux gérer et préserver les ressources naturelles et vitales, renforcer la sécurité des populations face aux risques de catastrophes naturelles ou encore développer des bio polymères pour l’industrie.

Par leur engagement et leur excellence scientifique, ces jeunes femmes sont un atout décisif pour le développement du continent. Sélectionnées pour leur excellence scientifique, parmi 425 candidatures par un jury présidé par le Professeur Aggrey Ambali (Directeur de la coopération technique et du financement des programmes au sein de l’Agence de développement de l’Union africaine, AUDA-NEPAD), les 20 Jeunes Talents 2022 font la fierté des 16 pays dont elles sont originaires, notamment le Niger, le Togo et le Tchad représentés pour la première fois cette année. Elles seront célébrées et mises à l’honneur lors de la cérémonie de remise de prix qui se tiendra le 1er décembre à Abidjan en Côte d’Ivoire. Pour cette édition 2022, la béninoise Olyvia Gwladys FADEYI, doctorante en génie écologique à l’Université de Parakou, est désignée parmi les Jeune Talents pour ses travaux sur la chaîne de valeur des champignons comestibles et l'autonomisation financière des femmes rurales au Bénin. « Être considérée comme une femme de science m’incite à relever les défis pour valoriser les femmes », a-t-elle déclaré.

De brillants parcours scientifiques

Qu’elles soient mathématiciennes, physiciennes, biologistes ou spécialisées en génie civil, chacune d’entre elles a connu un parcours jalonné d’obstacles. Le Prix Jeunes Talents a pour objectif de contribuer à aider les femmes scientifiques à poursuivre leur carrière, et plus généralement de promouvoir et valoriser la place des femmes en sciences. Les 20 chercheuses primées reçoivent un soutien financier pour les aider à mener leur projet de recherche (dotations de 10 000 € pour les doctorantes et de 15 000 € pour les post-doctorantes). Mais le programme va au-delà d’une dotation financière : il leur propose également de suivre une formation complète en leadership. L’objectif de ces formations est de contribuer au développement personnel et professionnel des Jeunes Talents, et leur donner des outils pour les aider à briser le plafond de verre et devenir de nouveaux rôles modèles féminins en science.