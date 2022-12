Le fils de Joe Biden fait de nouveau la Une des médias américains. En effet, un tribunal de l’Arkansas a été saisi d’une demande particulière en lien avec la fille qu’il a eue avec son ex-strip-teaseuse. La demande voudrait changer légalement le nom de famille de la fillette de 4 ans en Biden afin que l'enfant puisse bénéficier de la lignée présidentielle de la famille. La femme du nom de Lunden Roberts a déposé quatre requêtes mardi dans le cadre de l'affaire de paternité contre Hunter.

Pour l’avocat de la plaignante, marine Joan Roberts « mérite de porter le nom de famille Biden », qui, selon lui, était « désormais synonyme de bonne éducation, de succès, d'acuité financière et de pouvoir politique ». On retient également que Hunter n’aurait jamais rencontré l’enfant en question. « Dans la mesure où [l'éloignement] est une faute ou une négligence, il peut être rectifié en changeant son nom de famille en Biden afin qu'elle puisse indéniablement être connue dans le monde comme l'enfant de l'accusé et membre de la prestigieuse famille Biden », a poursuivi l’avocat dans les écrits.

Réduction de la pension alimentaire...?

L’affaire a refait surface après la demande introduite par le fils du président relative à la réduction de la pension alimentaire de l’enfant. De son côté, l’avocat a imploré le tribunal de rejeter la demande de Hunter de réduire la pension alimentaire pour enfants en raison d'une « longue et longue histoire de tentative d'éviter la découverte en déposant des requêtes sans fin et récurrentes pour des ordonnances de protection ». Rappelons que Hunter, a d'abord nié être le père de la fille, affirmant qu'il n'avait "aucun souvenir" d'avoir rencontré sa mère. Un test ADN a par la suite confirmé que la petite fille était bien de la famille de Biden.