Le plus vieil animal du monde fête son anniversaire ce week-end. La torture nommée Jonathan célèbre son anniversaire. Les habitants de l’île de Sainte-Hélène, territoire britannique dans l’océan Atlantique ont entamé la célébration depuis vendredi au domicile du gouverneur de l’île. Les festivités qui durent trois jours vont prendre fin ce dimanche en apothéose.

Jonathan, la tortue est née autour de 1832 selon les archives contenues dans les documents scientifiques. C’est ce week-end que les habitants de l’île sur laquelle vit l’animal depuis 140 ans ont décidé de célébrer l’événement historique. « Quand on y pense, s’il a éclos en 1832 - l’époque géorgienne - mon dieu, les changements qu’il y a eu dans le monde.Les guerres mondiales, la montée et la chute de l’empire britannique, les gouverneurs, les rois et les reines qui se sont succédé, c’est assez extraordinaire », clame Joe Hollins, le vétérinaire qui s’occupe de la tortue. Jonathan vit sur l’île de Sainte-Hélène en territoire britannique depuis l’âge de 50 ans mais il loge depuis quelques temps dans la résidence du gouverneur aux côtés d’autres tortues plus jeunes.

La tortue Jonathan est de la race des tortues géantes des Seychelles. A près de deux siècles de vie au moins, le plus vieil animal est aveugle et sans odorat. Avec 190 ans d’âge au moins selon une estimation bien sûr, Jonathan, le plus vieil animal existant sur terre connu est rentré dans le livre Guinness des records en 2022. Les habitants de l’île de Sainte-Hélène organisent durant trois jours de grandes célébrations pour marquer ce moment historique. Les festivités ont commencé ce vendredi mais c’est ce jour qu’il va être nourri à ses légumes favoris par le gouverneur. Ce dimanche, Jonathan aura le droit à un gâteau d’anniversaire. Un timbre est édicté à son effigie pour cette occasion spéciale. Il était présent sur les pièces de 5 cents et les tampons d’immigration.