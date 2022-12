Alors qu’elle ressort d’une opération de chirurgie esthétique qu’elle a subi en Août, la rappeuse Cardi B a décidé d’attirer l’attention de la jeunesse sur les dangers de cette pratique. Elle conseille qu’avant de s’engager dans ce processus, qu’il est important de s’informer suffisamment sur son état de santé général pour ensuite prendre ou non le risque. C’est lors d’un live qu’elle a fait sur Instagram, que la jeune femme a partagé son expérience avec ses fans. La chanteuse informe qu’elle a été opérée à volonté pour se faire retirer 95% de ses biopolymères.

Elle précise qu’il s’agit d’une injection qui se fait au niveau des fesses. "En août, j'ai subi une intervention chirurgicale et j'ai fait retirer 95% de mes biopolymères... Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des injections au cul. C'était un processus vraiment fou" a-t-elle déclaré. Selon elle, il ne s’agit pas d’une simple opération et les personnes qui ne sont pas assez corpulentes devraient s’en méfier. Cardi B déconseille surtout ce genre d’opération aux jeunes âgés de 19, 20 et 21 ans puisque le risque de faire face à une mauvaise surprise serait plus élevé. Elle a aussi profité de cette occasion pour parler d’une autre chirurgie des fesses dénommée ‘’ Brazilian Butt Lift’’ assez populaire chez les femmes. Dans ce sens, elle affirme que seuls ceux dont les taux sanguins sont corrects d’après les médecins et qui ne souffrent pas du diabète, peuvent se lancer dans cette aventure.

"Si un médecin vous dit que vos bilans sanguins sont trop bas ou que vous avez du diabète ou autre, ne le faites pas non plus" a-t-elle affirmé. Dans le passé, Cardi B avait confié que plus jeune, elle a avait du mal s’accepter. "J'ai grandi dans le Bronx. J'étais vraiment maigre quand j'étais plus jeune, et les garçons me disaient : "Regarde ton cul plat. Tu n'as pas de seins." Et ça m'a fait me sentir si laide. Quand je suis devenue danseuse, j'avais assez d'argent pour me faire des implants mammaires, et toute l'absence de confiance que je ressentais à propos de mes seins a disparu" a-t-elle déclaré au magazine people.