Pour étendre sa zone maritime, la Chine a démarré la construction de plusieurs îles artificielles selon certains rapports. Des travaux sont en cours dans les Spratley, un archipel de 14 petites îles coralliennes peu habitées situées en mer de chine méridionale. Pour la Chine, s’engager dans un projet du genre dans cette zone, revient à renforcer ses revendications pour s’imposer vis-à-vis des pays de la région qui convoitent l’archipel.

Les echos.fr informent que ce sont des responsables occidentaux qui ont repéré les constructions entamées par la Chine sur des zones inoccupées grâce à des images satellites. Ceux-ci affirment que de nouvelles formations de sable sont apparues sur cette surface qui était jusque-là non occupées. Accusée d'être dans une dynamique de construction d’îlots artificiels, la Chine réfute cette thèse. Néanmoins, les autorités philippines pensent se pencher sérieusement sur ce dossier afin de vérifier et de valider les allégations.

Pour rappel, en 2016, la Chine s’était engagée dans une procédure juridique afin de contrôler la « mer de Chine ». En effet, le pays affirme avoir des droits historiques sur ce vaste espace qui comprend des zones réclamées par certains pays tels que le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et Brunei. Mais les Etats-Unis avaient contesté cette légitimité. Il faut dire que la mer de Chine dispose d’importantes ressources naturelles et facilite le commerce mondial à cause de ses routes maritimes. Ce qui constitue un atout pour la Chine qui dépend surtout du commerce extérieur.