Les relations entre la Chine et les pays occidentaux sont toujours aussi cristallisés. Le climat est devenu plus lourd entre les deux camps encore avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien. L'empire du milieu et les pays du bloc occidental n'arrivent pas à s'entendre sur divers points, notamment la question du respect des droits de l'homme. Il y a quelques mois, l'Union Européenne a sévèrement sanctionné des dirigeants chinois, soupçonnés de graves manquements en ce qui concerne le respect des droits de l'Homme.

En effet, l'ONU avait publié un rapport qui mettrait en lumière le rôle trouble de responsables chinois dans des actes de violation des droits de l'Homme dans la région du Xinjiang où réside une grande communauté de Ouïgours. L'indépendance de Taïwan est un autre point sur lequel européens et chinois ont des visions radicalement différentes. Malgré ce contexte électrique entre la Chine et l'UE, les dirigeants s'efforcent à mettre en place des mécanismes pour favoriser la continuité des partenariats, particulièrement le volet économique.

Le président Xi Jinping s'est récemment entretenu avec Charles Michel, le président du Conseil européen, au cours d'une rencontre de haut niveau. Le dirigeant chinois en a profité pour demander à l'Europe de mettre tout en œuvre pour respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes de la Chine. Xi Jinping reconnaît que des désaccords peuvent intervenir entre l'UE et la Chine, mais qu'il et primordial de respecter la souveraineté de chacun pour ne pas froisser les relations bilatérales. "Il est essentiel de respecter les préoccupations et les intérêts fondamentaux de chacun, notamment la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale, et de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre, afin de préserver conjointement la base politique des relations Chine-UE" a laissé entendre le président chinois.