Une possible attaque de Taïwan par la Chine a été évoquée par le chef de la Central Intelligence Agency (CIA), William Burns. Lors d’un entretien accordé au média PBS, ce dernier n’a pas exclu une éventuelle attaque de Pékin dans plusieurs années. « Je ne suis pas sûr de pouvoir le mesurer en termes de mois ou d'année (...) La réponse honnête est que plus nous avançons dans cette décennie, plus les risques de conflit militaire augmentent » a-t-il déclaré. Il a par ailleurs rappelé l’ordre donné par les dirigeants chinois à leurs troupes militaires afin d’être prêts en 2027 à déclencher une éventuelle guerre.

Une rencontre entre le Japon et Taïwan

Notons que les propos de William Burns interviennent plusieurs jours après que les autorités taïwanaises ont fait part de leur volonté d’approfondir leurs relations avec le Japon. Ainsi, une rencontre a eu lieu, concernant cette question, entre Koichi Hagiuda, le responsable politique du parti au pouvoir au Japon le (PLD) et la présidente taïwanaise Tsai Ing-Wen. Lors de cette entrevue, ces derniers ont discuté du volet sécurité. « Nous avons vu ces dernières années que les relations entre Taïwan et le Japon sont devenues de plus en plus étroites » avait déclaré, le samedi 10 décembre 2022, le numéro taïwanais.

Elle avait également ajouté qu’ « à l'avenir, Taïwan continuera à approfondir la coopération avec le Japon dans divers domaines tels que la sécurité et à travailler ensemble pour assurer la liberté, l'ouverture et la stabilité de la région indo-pacifique ». De son côté, la partie japonaise a estimé que l'île est « un partenaire extrêmement important et un ami précieux du Japon, avec lequel son pays partage des valeurs fondamentales telles que la démocratie libérale, les droits de l'homme fondamentaux et l'État de droit, ainsi que des relations économiques et des échanges personnels étroits ».