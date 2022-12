Un accord mondial sur la sauvegarde de la biodiversité jusqu'en 2030 a été signé à l'issue de la XVe conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15), qui s'est achevée lundi à Montréal (Canada). "Nous l'avons fait. Le monde s'est réuni pour conclure un accord historique visant à protéger la nature et la biodiversité. Le Cadre mondial sur la biodiversité de Kunming-Montréal est une victoire majeure pour notre planète et l'humanité tout entière", a écrit sur sa page Twitter le ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeau.

Le document a été signé par les représentants de 196 pays membres de la convention des Nations unies sur la biodiversité. L'accord vise notamment à "stopper et inverser la perte de biodiversité", à "restaurer au moins 30% des zones dégradées des écosystèmes terrestres, intérieurs, côtiers et marins d'ici 2030", et à réduire le nombre de produits chimiques utilisés dans le traitement des sols. Il est prévu qu'au moins 200 milliards de dollars par an seront disponibles à ces fins, provenant de sources de financement tant publiques que privées, jusqu'en 2030.

La première partie de la conférence s'est tenue à Kunming, en Chine, en octobre 2021. Une grande partie des efforts des participants s'est concentrée sur le développement du Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, qui devrait compléter et contribuer à l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. La conférence de Montréal a eu lieu du 7 au 19 décembre. (Tass)