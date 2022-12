La famille Al Nahyane des Émirats Arabes Unis est désormais la famille la plus puissante du monde avec une fortune évaluée à 300 milliards de dollars. Les Al Nahyane mettent ainsi fin à l'hégémonie des familles occidentales qui avaient pour habitude de truster les premières places des familles les plus riches de la planète. Dans ce nouveau classement, la famille du golfe dépasse les Walton (224.5 milliards de dollars), les Mars (160 milliards de dollars, les Koch (128.8 milliards de dollars) et la famille royale saoudienne, les Al Saoud (105 milliards de dollars).

La famille Al Nahyane est à la tête des Émirats Arabes Unis depuis le 18e siècle. Grâce aux revenus colossaux du pétrole, la famille émiratie s'est constituée un incroyable trésor de guerre. Ces dernières années, elle a procédé à des investissements très judicieux dans le domaine du sport, de la mode, de l'art, du tourisme, de la technologie.

L'actuel cheikh des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed a entrepris un certain nombre de réformes pour ouvrir l'économie nationale au marché international. C'est ainsi que la famille a acquis des parts dans le club anglais de Manchester City, la marque de mode Savage Fenty X de Rihanna, SpaceX d'Elon Musk.

Les Al Nahyane possèdent aussi une grande partie de Berkeley Square à Londres et le château de Baillon dans le nord de Paris. Selon des sources concordantes, les investissements de la famille émiratie sur les cinq dernières années ont augmenté de 28.000%. Consciente du fait que les ressources pétrolières ne sont pas éternelles, la famille Al Nahyane diversifie ses investissements pour demeurer dans le temps comme la famille la plus riche du monde.