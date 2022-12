Pour la Russie, le nombre de drones de production russe créés a désormais atteint 110. Il affirme que la Russie va s'atteler à les perfectionner. C'est ce qu'a déclaré jeudi Dmitri Peskov, le représentant spécial du président pour le développement numérique et technologique et directeur général de la Plateforme de l’initiative technologique nationale, lors de la cérémonie d'annonce des lauréats du prix de la percée technologique (Technoprogress 2022).

"Nous [en Russie] avons environ 110 engins [sans pilote] différents aujourd'hui. [...] Pour l'année prochaine, l'objectif est qu'ils volent moins cher, plus loin et plus vite", a déclaré M. Peskov. La Plateforme, le fonds de soutien aux projets, l'Agence pour les initiatives stratégiques ainsi que le gouvernement de Moscou ont organisé l'exposition Aeronet 2035 au parc VDNKh du 20 au 27 novembre, consacrée aux développements nationaux avancés de drones pour la logistique, la sylviculture et l'agriculture, la collecte de géodonnées et d'autres tâches.

Au total, 130 entreprises y ont participé. Les concepteurs de drones figurent également parmi les lauréats du prix annuel russe de la percée technologique, dont la cérémonie de remise des prix a eu lieu jeudi à Moscou. Parmi les projets primés figure le premier hélicoptère lourd sans pilote de production russe. (Tass)