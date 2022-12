Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a démenti jeudi l’article selon lequel Vladimir Poutine aurait demandé au chef de Tchétchénie Ramzan Kadyrov de tuer le président ukrainien Zelensky au début de l’opération spéciale. "C’est du grand n’importe quoi", a déclaré Dmitri Peskov. Le quotidien américain The Wall Street Journal a publié vendredi l’article qui se réfère aux services ukrainiens et prétend que Vladimir Poutine aurait demandé à Ramzan Kadyrov, au début de l'offensive, d’occuper le siège du gouvernement ukrainien à Kiev et de tuer le président ukrainien.