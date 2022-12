Un nouveau format de permis de conduire. Ce vendredi, le compte officiel Twitter du gouvernement du Bénin a annoncé le passage à un nouveau format de permis de conduire au Bénin. A partir de ce vendredi 16 Décembre 2022, le permis de conduire biométrique plus sécurisé et durable pourrait être obtenu par les ayants droits. Le message précise "qu'aucun frais supplémentaire ne sera généré sur le tarif habituel de délivrance du permis au Bénin". Sur le spécimen présenté, une date d'expiration est inscrite.

L'ancien format toujours valide

"À compter de ce vendredi 16 décembre 2022, le Bénin passe à un format de permis de conduire Biométrique, plus sécurisé et durable. Il faut noter que la mise en service du nouveau format ne génère aucun frais supplémentaire sur le tarif habituel de délivrance du permis au Bénin", peut-on lire sur le compte officiel du gouvernement du Bénin ce vendredi 16 Décembre 2022. Il faut préciser que la mise en service du nouveau format de permis de conduire ne signifie pas que les anciens permis ne sont plus valides.

